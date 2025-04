Calciomercato.it - “Punti di penalizzazione”: caos Napoli, come cambia la classifica

Possibile mazzata a sorpresa per il club partenopeo: così si riscrive la corsa Scudetto. Ecco tutti i dettagliImpegnato nell’appassionante testa a testa contro l’Inter, la testa deldi Antonio Conte è chiaramente rivolto ai prossimi impegni di Serie A. Tuttavia, a calamitare l’attenzione mediatica potrebbero essere nuovamente alcune vicende extra campo.“di”:la(LaPresse) – Calciomercato.itIntervenuto nel corso della diretta di QSVS, Luca Momblano ha infatti ‘riacceso’ il caso Osimhen.noto, sotto la lente dei magistrati romani in tempi e in modi diversi è finita la trattativa intavolata dale dal Lille per il passaggio in azzurro del bomber nigeriano soprattutto per i 20 milioni di euro con i quali i due club valutarono i cartellini di Karnezis, Palmieri, Manzo e Liguori.