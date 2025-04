Ilnapolista.it - Mourinho ha preso per il naso l’allenatore del Galatasaray. Letteralmente (VIDEO)

Joséhaper ilOkan Buruk, il tecnico del, al termine della sfida di Coppa di Turchia persa 2-1 dalla suo Fenerbahce. Ovviamente dopo si è scatenato il caos.Joseattackedmanger Okan Buruk after losing to him tonightpic.twitter.com/dEgAsuIIoj— Janty (@CFCJanty) April 2, 2025Le telecamere hanno riil momento in cui lo Special One pizzica ildi Buruk, che reagisce lasciandosi cadere a terra con le mani in faccia come se fosse stato colpito da un proiettile. Mentre il tecnico del Gala resta a terra,viene trascinato via tra le proteste generali.Il vicepresidente del, Metin Ozturk, ha attaccato duramente: “Prima lo ha insultato verbalmente, poi fisicamente. In quale altro posto al mondo potrebbe fare una cosa del genere? Sono sicuro che il Fenerbahce prenderà provvedimenti prima ancora della federazione”.