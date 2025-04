Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, filtra ottimismo in vista di Roma Juve! Svelate le condizioni del terzino: Tudor potrà contare su di lui? Ultime

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni del terzino della Juventus Andrea Cambiaso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se non ci saranno sorprese negative nei prossimi giorni, l'Azzurro sarà convocato per l'importante sfida contro la Roma. Il bianconero si è allenamento parzialmente in gruppo nella giornata di ieri, per la prima volta da quando c'è Igor Tudor sulla panchina bianconera.