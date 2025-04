Sport.quotidiano.net - L’infermeria: il terzino si è infortunato alla caviglia al Castellani. L’argentino spera di tornare con il Napoli. Calabria, filtra un cauto ottimismo. Castro ha già rimesso gli scarpini

Un primo sospiro di sollievo, per Davide: solo in giornata, però, dopo gli ultimi controlli, sarà chiaro se la distorsioneabbia comportato dannis e lesioni all’articolazione sinistra. Il, come molti suoi compagni, ieri si è recato tra centro tecnico e Isokinetic nonostante il giorno libero, per lavoro di scarico e massaggi: obiettivo, accorciare i tempi di recupero ed essere al top per la sfida di lunedì sera con il. Nel caso dinel tardo pomeriggio di ieri è stata effettuata anche una risonanza magnetica per verificare le condizioni della. L’articolazione non è particolarmente gonfia, il che dovrebbe essere un buon segno. L’ex Milan ha comunque male, anche se tanto ieri all’uscita dello stadio quanto oggi all’ingresso al centro medico non ha avuto bisogno di stampelle.