Sololaroma.it - No a Gasperini, Sarri torna in hype: corsa a 3 per la panchina della Roma?

Leggi su Sololaroma.it

Corsi e ricorsi storici attendono lanella prossima sfida contro la Juventus, una gara fondamentale per laal 4° posto dove un grande ex come Paredes è pronto are titolare per dirigere il centrocampo giallorosso. La prima delle ultime 8 partite di Claudio Ranieri da allenatore, pronto a dire nuovamente basta con il lavoro sul campo, questa volta definitivamente, per aiutare il club capitolino dietro le quinte. Il suo primo compito da dirigente? Scegliere insieme a Ghisolfi il suo nuovo successore. Notizie, indiscrezioni e smentite circa il prossimo detentoregiallorossa si susseguono in maniera frenetica.Nonostante Sir Claudio avesse già in conferenza stampa detto “no” a, molti sostengono tutt’ora che possa trattarsi si un bluff, ma tale tesi non sembra stare in piedi: come già precedentemente raccontatovi, il tecnico dell’Atalanta, nei colloqui con il clubcapitale, avrebbe chiesto una vera e propria rivoluzione sul mercato, con almeno 6-7 nuovi elementi e l’addio di big del calibro di Dybala, Dovbky, Paredes, Pellegrini e Hummels.