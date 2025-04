Ilfattoquotidiano.it - Il globo d’acciaio di Taiwan, gli ammortizzatori di Istanbul e le nuove tecniche antisismiche: ‘Così le città sfidano i terremoti come quello in Myanmar’

C’è una gigantesca palla di acciaio nel grattacielo di Taipei, a. Oscillando, controbilancia le vibrazioni indotte dal terremoto. A, in Turchia, l’aeroporto Sabiha Gokcen è isolato da centinaia diin grado di assorbire i movimenti provocati dalle scosse. Esempi straordinari a parte, oggi l’utilizzo delle tecnologieè sempre più diffuso e non solo in PaesiGiappone o California, da sempre all’avanguardia perché ad alto rischio. A Tokyo, più di due decenni fa veniva realizzato il Roppongi Hill, un intero quartiere a prova di terremoto. D’altronde, dicono gli esperti, si può prevedere dove avverrà, ma non stabilire con esattezza quando. Il sisma in Myanmar (Birmania), 7.7 di magnitudo, con epicentro a 16 chilometri di Sagaing, è l’ennesima prova di quanto sia importante agire su altri fronti, dati i limiti legati alle previsioni.