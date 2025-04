Agi.it - Quello che c'è da sapere sulla nuova Switch di Nintendo

AGI - L'attesa è finita. La2 è finalmente realtà, dopo mesi di indiscrezioni. L'azienda giapponese ha confermato l'uscita della console per il 5 giugno 2025, al prezzo di 469,99 euro. Si tratta di un upgrade significativo rispetto alla precedente generazione, con miglioramenti su tutta la linea: grafica, prestazioni, connettività e funzioni social. Ma il prezzo elevato ha portato subito a conseguenze sui mercati. Giovedì 3 aprile, il titolo diè crollato di quasi il 6% alla Borsa di Tokyo, a causa delle preoccupazioni relative al prezzo elevato della console, la cui produzione in Asia potrebbe risentire anche dei dazi statunitensi. I preordini iniziano il 9 aprile 2025. Caratteristiche della2 Lamonta uno schermo LCD da 7,9 pollici con risoluzione Full HD 1080p, supporto HDR e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, per un'esperienza di gioco, spiegano dalla casa giapponese, più fluida e immersiva.