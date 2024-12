Biccy.it - Il batterista de La Corrida è il fratello gemello di un famoso volto televisivo

Chi ieri sera, 11 dicembre, ha seguito su Nove la puntata de Lanon ha visto solo l’ennesimo stalentato che si è esibito sulle note di Annalisa, ma ha anche notato il, più volte chiamato in causa da Amadeus. La sua faccia è apparsa subito familiare ai più dato che è identico a un, anche lui strumentista e musicista. La somiglianza è incredibile perché non è solo parente, ma è addirittura.io non so perché ma ho una mezza crush per ildal giorno uno #la— mickey ( taylor’s version ) (@tenersipermano) December 11, 2024Iltirato in mezzo che stava scoppiando a ridere #La— Nicola Gurgoglione (@nikzia) December 11, 2024Comunque tutti d’accordo che la vera star di #laè il, giusto?— Ansialisa (@nannalisa) December 11, 2024Il suo nome è Matteo Di Francesco,di Carlo Di Francesco, ex storico insegnate di Amici di Maria De Filippi nonché compagno da una vita di Fiorella Mannoia, che ha sposato di recente.