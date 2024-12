Zonawrestling.net - WWE: SmackDown a Bologna, tutti i prezzi dei biglietti per lo show del 21 marzo

La WWE ha ufficialmente aperto la prevendita per la puntata di Friday Nightche si terrà il 212024 alla Unipol Arena di.Le fasce di prezzoIsono stati suddivisi in diversi settori numerati, conche variano notevolmente:Settore Numerato 1: € 575,00Settore Numerato 2: € 517,50Settore Numerato 3: € 460,00Settore Numerato 4: € 402,50Settore Numerato 5: € 345,00Settore Numerato 6: € 287,50Settore Numerato 7: € 230,00Settore Numerato 8: € 172,50Settore Numerato 9: € 149,50Settore Numerato 10: € 126,50Info sulla venditaLa prevendita è iniziata questa mattina alle 10:00 su TicketOne. Per chi non avesse accesso alla prevendita, la vendita libera deiinizierà venerdì 13 gennaio.Si tratta di un’occasione storica per i fan italiani della WWE, che potranno assistere dal vivo a una puntata dinella penisola.