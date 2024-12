Ilrestodelcarlino.it - Rebecca, che cecchina!. A 11 anni vola agli italiani

Con il sesto posto diPaternò Castello, per il tiro a segno reggiano è un anno da incorniciare., 11– che con Emma Pezzi è tra le più giovani tiratrici del club granata – ha già preso parte al Trofeo Coni e ha conquistato un posto in finale ai Campionati, disputati a Milano. Una gara gestita ottimamente, mantenendo la concentrazione necessaria fino alla fine per la “piccolina” della squadra di Reggio che è scesa dalla pedana con un bellissimo sorriso di soddisfazione per aver battuto anche il suo personale score. Il suo ottimo piazzamento si è aggiuntoesiti delle gare di settembre a Bologna che hanno visto impegnati Eva Pataridze nella Psp 25mt e nella P10 Juniores donne, Andrea Flocca nella Psp Juniores uomini, di Alessandro Cucci nella P10 Senior Uomini e all’esordio di Emma Pezzi nella P10 Allievi.