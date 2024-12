Digital-news.it - I Delitti del BarLume: Trailer, Locandina e Nuove Storie in Arrivo su Sky e NOW dal 13 Gennaio

Leggi su Digital-news.it

Sono stati rilasciati oggi ile ladellede IDEL, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar, liberamente ispirata al mondo della serie “Idel” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore), che tornerà con la dodicesima stagione in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW dal 132025 per tre lunedì.Le tresi intitoleranno “Non è un paese per bimbi”, “Gatte da pelare” e “Sasso carta forbici”. I primi due film sono diretti da Roan Johnson – che delleè anche produttore creativo – e il terzo da Milena Cocozza. Alla sceneggiatura Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.Confermatissimo il cast, con tutti i personaggi che hanno reso celebre il “”: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino il Commissario Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade) e Massimo Paganelli (Aldo) sono i “vecchini”.