Gianna Nannini il ‘Sei nell’anima tour’in Italia | Dalla musica un brivido continuo

Dopo aver conquistato l’Europa a colpi di sold out, il Seitour – European Leg disbarca in, pronto a infiammare i palazzetti con il suo travolgente rock show. Prodotto da Friends & Partners in co-produzione con 3Monkeys, i concerti di Nannaini sono un’esperienza visiva e sonora unica. Grazie anche alla scenografia curata da Jordan Bavev per Blearred, con catene di ferro che scendono dal soffitto e un muro di LED dinamico. Il tutto per creare un’atmosfera suggestiva e potente, perfettamente in sintonia con l’energia di.“Essereè essere in questo concerto”, spiega la rocker. “È una specie di risonanza, di frequenza per cui ti preoccupi solo di tirare fuori le emozioni che hai con il tuo pubblico che te le rimanda. Uno scambio”. E la scaletta è una carrellata di successi senza tempo e brani più recenti, tra cui le hit che hanno segnato la carriera dell’artista come Fotoromanza, I maschi, Sei, Meravigliosa creatura e America.