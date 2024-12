Ilgiorno.it - Angy, 16 anni:: "Canto l’amore degli adolescenti"

Leggi su Ilgiorno.it

adolescenziale è il tema del secondo singolo, Oops, della sedicenne milanese, Angelica Peruzzo, distribuito da Ada Music Italy divisione indipendente di Warner Music Group che lancia giovani promesse, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Dopo "il successo del singolo d’esordio Temporary Love - rimarca la casa discografica - questa voltadimostra la capacità di trasformare il proprio immaginario e la personale visione artistica in musica mettendo in luce il lato più giocoso e spensierato del". L’artista, giovanissima, in parallelo alla carriera nella musica sta proseguendo il suo percorso di studi. "Volevo scrivere qualcosa che parlasse della mia generazione – spiega–. Oops è una canzone che racconta come ci si possa divertire e giocare con, senza per forza prenderlo troppo sul serio.