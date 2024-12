Ilfoglio.it - Dopo avere flirtato con gli altri regimi, ora quello di Grillo è caduto

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore -è tornato a fare l’unica cosa che sa fare bene: dire vaffanculo. Serve altro?Tania Arroni Strane simmetrie. Ha governato a lungo senza rivali utilizzando in modo spregiudicato il potere, cavalcando l’estremismo, spostando il baricentro della sua azione lontano dall’occidente e più vicino a Russia e Iran (e Cina). Ora il suo regime, se così si può chiamare, è. Arrivederci. Al direttore - La ringrazio dell’ospitalità che mi concede per tornare sulle considerazioni dell’assessore del comune di Roma, Alessandro Onorato, fatte in questo spazio a proposito di sicurezza. Onorato ha ragione quando dice che non bisogna aver paura di parlare di sicurezza, un fenomeno sentito più dalle persone fragili che da quelle facoltose: è vero che la sinistra deve essere maggiormente percepita per la legalità e battersi per la garanzia di una vita serena e sicura per tutti.