Riapre a Frattamaggiore il centro Il Cantiere | aula studio corsi di lingua laboratori d’arte e spazio ascolto

Tempo di lettura: 3 minutiil“Il”, un ex padiglione scolastico inutilizzato diventa un polo educativo:diIn occasione dell’inaugurazione ufficiale, Giovedì 12 Dicembre 2024 alle ore 10.30 è in programma il convegno “Beni comuni per contrastare la povertà educativa”Interverranno, tra gli altri: Lucia Fortini, assessore all’Istruzione Regione Campania; Patrizia Piscitelli, referente impresa sociale Con i Bambini; Giovanni Campagnoli, presidente Fondazione Riusiamo l’Italia; Cinzia Festa, coordinatrice area educativaGiovani; Marco Antonio Del Prete, sindaco di;Affrontare il tema della povertà educativa, particolarmente grave nell’area a Nord di Napoli, attraverso il riutilizzo di spazi e strutture abbandonate.