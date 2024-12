Secoloditalia.it - Massa Carrara, sgomberata dopo 12 anni la Casa Rossa. I centri sociali frignano: non ci vogliono stare

Leggi su Secoloditalia.it

è ovunque, non si sgombera un’idea. Oggi è stato eseguito lo sgombero dellaoccupata, ma la comunità resistente che si è costruita in questinon si può sgomberare, è fatta di persone, delle loro idee individuali e collettive e delle lotte che si sono portate avanti per oltre un decennio – si legge in un post su Facebook del centro sociale – ed è subito chiaro che lessico e accuse sono pretestuosamente d’antan. E come da copione rosso militante inneggiano alla rivolta che però, tradotta nel linguaggio dissidente degli attivisti dei, altro non è che la rivendicazione di un diritto giuridicamente inesistente a occupare e utilizzare illegittimamente spazi e risorse in contrasto con rispetto delle regole. Sicurezza del territorio. Lotta al degrado., sgomberati il centro sociale dalla “” a MontignosoMa procediamo con ordine, e partiamo dalle operazioni di sgombero effettuate questa mattina il centro socialedi Montignoso (), excantoniera di Anas occupata da dodici