FOTO – Inter in viaggio a Leverkusen la partenza della squadra

L’si prepara ad affrontare l’importante sfida contro il Bayer, valida per la sesta giornatafase campionatoChampions League 2024/2025. Dopo la sessione di rifinitura svolta questa mattina ad Appiano Gentile.inda Milano, pronta a dirigersi in Germania per la sfida di domani contro il Bayer. Il match, previsto per martedì 10 dicembre alle 21:00 presso la BayArena, sarà decisivo per definire il piazzamento in classifica. La trasferta in Germania è segnata da alcune importanti assenze. Non hanno preso parte all’allenamento di rifinitura e non sono saliti sull’aereo Francesco Acerbi e Denzel Dumfries. Quest’ultimo, a causa di un attacco influenzale, è rimasto a Milano insieme agli altri indisponibili: Benjamin Pavard, Di Gennaro, Joaquin Correa e Matías Palacios.