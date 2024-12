Ilgiorno.it - Accordo ex Incis: 33 nuovi alloggi popolari e rilancio del quartiere delle Rose

Leggi su Ilgiorno.it

La Giunta comunale ha approvato l’atto integrativo dell’di programma “ex“. Grazie a risorse finanziarie aggiuntive per oltre due milioni di euro, il provvedimento consentirà di dare nuovo impulso agli interventi per la realizzazione di 33e diin housing sociale, cui ne seguiranno altri 180 nel giro di un anno al massimo (nella foto il rendering). Il recupero delè partito 25 anni fa grazie al programma di recupero urbano exe finalmente si intravede la fine degli interventi. "Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dal tavolo congiunto, Regione Lombardia fa la sua parte con un ulteriore finanziamento dell’opera e tutti gli attori finalmente entrano in una fase realizzativa, dopo i quasi 25 anni in cui il progetto ha vissuto per vari motivi (non riconducibili al Comune di Pieve Emanuele) momenti di stallo – spiega l’assessore all’Urbanistica Eugenio Rogliani –.