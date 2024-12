Quotidiano.net - Scontro tra Grillo e Conte sul nuovo statuto del M5s: tensioni nel Movimento 5 Stelle

Nel peggiore dei modi, tra frecciate, provocazioni e accuse reciproche, si sta consumando lo showdown delle nuove consultazioni del M5s ma di fatto, delstesso. L’esito delvoto sullosarà chiaro solo nella tarda notte di oggi, ma a questo punto qualunque sia il risultato non sposterà di molto le distanze, ormai siderali, tra il fondatoree l’attuale presidente, Giuseppe, impegnati in un corpo a corpo verbale che dura ormai da settimane e che ha trovato il suo momento più acuto con la lettera annuncio beffarda inviata dal comico ad Elly Schlein, segretaria del Pd, per "raccomandargli"proprio come guida del Pd "visti i voti che ha trasferito dalal Pd". E la conseguente risposta del leader M5s di voler inviare una missiva a Mario Draghi per suggerire "nel ruolo di consulente".