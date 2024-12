Ilrestodelcarlino.it - Riapertura di viale dell’Appennino: Eugenio Genesi della farmacia San Martino commenta

Tra le attività coinvolte dalla chiusura del traffico dic’è laSan. Il suo titolare,, è stato tra coloro che, nella fase più intensa dei lavori, si sono interessati di mediare tra quartiere e amministrazione per ottenere tutte le informazioni necessarie alla gestionedifficoltà. "A suo tempo, insieme ad altri, manifestai disappunto per la gestionecomunicazione che a nostro avviso non fu soddisfacente. Oggi la strada è finalmente riaperta e, stando a quanto ci venne detto, non ci saranno ulteriori stop, quindi possiamo dire che è stato messo un punto a una situazione che ha creato notevoli disagi: ne sono contento, ma credo di non dovere dei ‘grazie’ a nessuno".