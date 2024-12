.com - Pallamano / Chiaravalle, weekend agrodolce: disfatta per i ragazzi di A Gold, vittoria per le donne di A2

La Publiessemaschile cade a Siracusa 34-19. Perfetta la Femminile: battuto il Trapani 28-23 e aggancio in vettaCHIARVALLE, 8 dicembre 2024 – Sicilia dolceamara per la Publiesse. Idi coach Andrea Guidotti cadono a Siracusa 34-19, la corazzata Albatro Teamnetwork non fa sconti. Perfetta, invece, la formazione femminile, guidata da Santiago Romero, che piega il Trapani 28-23.SERIE ATroppa Albatro Siracusa Teamnetwork e troppi cerotti per la Publiesse. Il girone di ritorno inizia con una sconfitta, forse troppo eccessiva nel punteggio. Guidotti deve rinunciare ai fratelli Cuello, capitan Ceresoli, Vieira e Santinelli. I siciliani, tra i favoriti per ladello scudetto, diventano così uno scoglio veramente troppo difficile da superare.