Natale: con l’Immacolata 4 italiani su 10 a caccia di regali

Leggi su Ildenaro.it

Nel giorno delentra nel vivo lo shopping deiche oltre quattrosu dieci (41%) acquistano nelle due settimane che precedono il. Ad affermarlo è un’indagine Coldiretti/Ixè diffusa in occasione dell’8 dicembre, che conferma come la maggioranza tra coloro che fanno doni approfitti proprio di questo periodo per recarsi in negozi e mercatini, anche per evitare le file degli ultimi giorni. A favorire la corsa agli acquisti è anche, evidenzia la Coldiretti, la crescente diffusione dei mercatini di. Qui, tra le bancarelle, si possono trovareoriginali e tipici del territorio a prezzi vantaggiosi. Secondo l’associazione, quest’anno si registra una preferenza crescente perutili, a partire da quelli enogastronomici, secondo una tendenza che nel corso degli anni si è affermata tra quelle più radicate.