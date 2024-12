Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "DR1" maschile

Carrara Legends 58 Libertas 55 CARRARA LEGENDS: Ferla, Donati 13, Diamanti, Benfatto 8, Fontanelli 19, Borghini 6, Donnini, Tongioni 6, Leonardi, Canciello 6. All.: Fiorani. LIBERTAS LUCCA: Morello 6, Giusti ne, Mattei, Rivi 4, Lorenzi 8, Bonfanti ne, Piercecchi 2, Guidi 15, Magrini, Donati 8, Tonacci 7. All.: Piochi. Arbitri: Marini di Pisa e Luciano di Altopascio. Note: parziali 15-13, 28-34, 42-48. CARRARA - Arriva una sconfitta per la Libertas, nell’undicesima giornata di regular season contro Carrara Legends. I ragazzi di Piochi non partono bene e subiscono subito la verve dei padroni di casa. Nonostante il primo quarto si giochi punto a punto, Carrara chiude avanti per 15-13. Nel secondo i biancorossi riescono a segnare con continuità e riescono a superare i padroni di casa e ad andare al riposo sul 28-34.