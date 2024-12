Laprimapagina.it - Approvato l’IGP del Bergamotto di Reggio Calabria dal Ministero

Termina finalmente la lunga querelle tra IGP e DOP per il frutto e derivati deldi. Dopo l’approvazione ministeriale del disciplinare di produzione del(INDICAZIONE Geografica Protetta) avvenuta il 12 dicembre 2023 l’iter venne bloccato dalla Regione a favore dalla compagine che sosteneva l’estensione del vecchio disciplinare DOP dall’essenza al frutto. Dopo circa un anno di interlocuzioni ed istruttorie ildell’agricoltura sgombra il campo definitivamente con la “Riunione di pubblico accertamento ai sensi all’articolo 8 del Dm 14.10.2013, relativa alla registrazione del nomedicome IGP” convocata aper martedì 14 gennaio 2025.Il Comitato promotore per il “DIIGP” presieduto dall’agronomo Rosario Previtera che annovera oggi più di 500 aziende per più di 800 ettari di bergamotteti nell’area vocata dei 51 comuni previsti dal Disciplinare, si è già attivato per quanto previsto dalla normativa vigente in termini di convocazione dei sindaci, degli enti, degli agricoltori e relativa attività di animazione territoriale e pubblicità.