X Factor 2024 replica finale su Tv8 dove rivedere l’ultima puntata

su Tv8Ladi Xsi è svolta il 5 dicembrein Piazza del Plebiscito, a Napoli. La competizione è stata agguerrita, con quattro talentuosi finalisti: Mimì, Lorenzo Salvetti, I Patagarri e Les Votives. Alla fine, Mimì è risultata la vincitrice, grazie alla sua incredibile voce e al travolgente sostegno sia della giuria che del pubblico. È stato un evento spettacolare con le esibizioni speciali di Robbie Williams e un’apparizione a sorpresa di Paola e Chiara. La vittoria di Mimì segna la prima vittoria per il suo mentore, Manuel Agnelli, dopo sei stagioni.? Ecco ladi Xsu Tv8.disu Tv8 e in streamingPer chi si fosse perso ladi X, in onda il 5 dicembre, potrà rivederla in streaming su NOW TV.