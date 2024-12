Ilgiorno.it - Encomio solenne alla polizia locale di Pogliano Milanese per rapina sventata

Dimostrarono particolare intuito investigativo, grande conoscenza dell’attività digiudiziaria e spiccate doti operative identificando e assicurandogiustizia quattro giovani pluripregiudicati responsabili di unaaggravata avvenuta a dicembre dello scorso anno, di notte, in un parco pubblico di. Per queste ragioni è stato conferito uncon attestazione di pubblica benemerenza al comandante delladel Comando unico Nerviano-, Stefano Palmeri, al sovraintendente Salvatore Campolongo, all’assistente esperto Piero Favata e all’agente scelto Daniele Tripiedi. Il riconoscimento è stato consegnato in occasione della terza edizione del Forum dellache si è svolto nei padiglioni della Fiera di Bergamo.