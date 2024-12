Thesocialpost.it - Codice della strada: ecco le nuove sanzioni per chi abbandona animali in strada

Leggi su Thesocialpost.it

Da sabato 14 dicembre entrerà in vigore il nuovo, dopo la consueta attesa di 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Approvato definitivamente al Senato il 20 novembre, il testo introduce importanti modifiche mirate a migliorare la sicurezza sulle strade italiane.Tra le novità più rilevanti c’è la lotta al triste fenomeno dell’abbandono deglidomestici per, che può causare gravi rischi per la circolazione e per l’incolumità degli automobilisti. Il nuovoprevedemolto severe, che possono arrivare fino a 7 anni di carcere se l’animaleto provoca un incidente con morti o feriti gravi.Attualmente, l’articolo 727 delpenale punisce l’abbandono didomestici o abituati alla cattività con l’arresto fino a 1 anno o un’ammenda da 1.