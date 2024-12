Cinema | Omovies Film Festival a Napoli con Pappi Corsicato e Ivan Cotroneo

Leggi su Ildenaro.it

Torna– con 29 opere in concorso nella 17/a edizione, dal 9 al 15 dicembre a– ideato da iKen Aps Ets e cofinanziato da Regione Campania eCommission Regione Campania. In programma le masterclass con i registi, dibattiti e incontri tematici, proiezioni in lingua originale e sottotitolati in italiano grazie al progetto inTranSlation con l’Università L’Orientale, con il coinvolgimento delle scuole e associazioni del territorio campano. Il concorso internazionale diomosessuale, transgender e questioning è promosso da iKen Aps Ets con la direzione artistica di Carlo Cremona. Gran gala il 15 dicembre all’America Hall, proiezioni e incontri tra ilModernissimo in collaborazione con l’Accademia Belle Arti, la Sala del capitolo di San Domenico Maggiore e il Rainbow Center «Questa casa non è un albergo».