Metropolitanmagazine.it - Che fine ha fatto Luisa Corna? Cosa fa oggi, il bel marito carabiniere e la nuova vita

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha ritrovato l’amore grazie a un giovanedi nome Stefano Giovino. In una rara intervista rilasciata nel 2016, ne parlava così: “È un ufficiale dei Carabinieri è più giovane di me di 15 anni. Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia”. Stefano Giovino è stato a lungo comandante della Compagnia di Chiari (fino al settembre 2018), e a seguire si è trasferito a Brindisi e poi a Livorno, dovevive insieme alla. “Quando l’ho conosciuto”, ha aggiunto, “ci ho riflettuto: quindici anni non sono pochi. Ma è stato solo un pensiero. L’esperienza mi hacapire che nellanon c’è certezza e lui invece è diventato la mia.