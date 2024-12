Terzotemponapoli.com - Borletto: “Napoli, McTominay grande acquisto”

Giulia, giornalista di TuttoJuve, è intervenuta a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole:Juve in ritardo rispetto a sé stessa della passata stagione, quando Allegri veniva criticato.“Cerchiamo di vivere questa vigilia con serenità. Effettivamente, è un periodo di poca serenità, come invece mi auguravo all’inizio della stagione. I problemi sono evidenti, e finché non inizierà il mercato non potranno essere risolti. Parliamo delle tante defezioni in difesa e dell’assenza di un attaccante in grado di coprire eventuali infortuni di Dusan Vlahovic. La sua assenza, tra l’altro, proseguirà per un po’. Quando mancano i successi e, soprattutto, i gol, è difficile affrontare la situazione con tranquillità. Gli ultimi pareggi hanno sicuramente minato la serenità con cui era iniziata la stagione.