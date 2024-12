Sport.quotidiano.net - Ciclismo, ufficiale il passaggio di Pidcock al Q36.5 Pro Cycling Team

Roma, 6 dicembre 2024 - Un altro tassello di una sessione di ciclomercato tutto sommato abbastanza serena si va a incastonare al suo posto annunciato: Tom, fresco di divorzio dalla Ineos Grenadiers, si accasa al Q36.5 Pro. Le dichiarazioni diLa scelta di lasciare una squadra World Tour per passare a una di livello inferiore e per la precisione Professional ha destato non poche perplessità, considerando che la partecipazione alle principali gare del calendario dovrà passare dalla wild card: un destino, tra l'altro, comune a Julian Alaphilippe e Marc Hirschi, nuovi acquisti della Tudor Pro. Insomma, nel 2025 probabilmente gli slot riservati agli inviti sono già occupati e a farne le spese potrebbe essere ilTotalEnergies. Discorsi che non riguardano, che per i prossimi 3 anni ha sposato la causa Q36.