Lapresse.it - Brasile, la manifestazione a San Paolo contro le violenze della polizia

Leggi su Lapresse.it

Centinaia di persone sono scese in strada nella città di Saninper manifestarele. La protesta nasce dopo una serie di casiversi scoppiati negli ultimi giorni, le cui immagini sono diventate virali sui social network. I manifestanti si sono riuniti davanti al Teatro Municipalecittà per chiedere il licenziamento del segretario regionalePubblica Sicurezza, Guilherme Derrite, che finora ha difeso l’operato, anche nei casi in cui i suoi abusi sono stati più evidenti. “Fuori Derrite”, “Smettetela di ucciderci” sono stati alcuni dei messaggi esposti sugli striscioni dai manifestanti, per lo più legati a movimenti sociali, sindacati e gruppi di sinistra.