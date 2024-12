Ilnapolista.it - Van der Vaart su Ronaldo: «si allenava così tanto che non l’ho mai visto nudo, era sempre in campo»

Il calciatore olandese Rafael Van der, che ha giocato con Cristianoai tempi del Real Madrid ha rilasciato un’intervista a TalkSport in cui ha spiegato Perché Cr7 è il calciatore più professionale con cui ha mai giocato in carriera, «una macchina sportiva perfetta».Il centrocampista olandese ha raccontato a tal proposito un aneddoto: «Non usciva mai di casa! Lo dicoper scherzo,è l’unico giocatore di cui non ho maii genitali. Erail primo ad arrivare per allenarsi e l’ultimo ad andarsene».apprezza la grandezza di Cr7 che ancora oggi continua a macinare gol club saudita Al Nassr: «Per Cristiano l’età resta semplicemente un numero. il suo fisico oggi, wow! È una macchina». Leggi anche:ha scelto una montagna di soldi in un campionato artificialeVan derha raccontato del portoghese ai tempi del Real: «Era già avanti coi tempi, i giocatori di oggi solo ora fanno lo stesso.