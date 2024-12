Ilrestodelcarlino.it - Pugilato, pesi medio massimi

Sconfitta con beffa per il pugile cesenate Nicola Severi, che nell’ambito dei campionati italiani assoluti, nella categoria dei, si è dovuto arrendere nel corso del primo match che apriva la strada verso il titolo a causa di un infortunio. "Temo di essermi rotto il tendine del bicipite destro – ha commentato Severi – e in effetti nei prossimi giorni mi sottoporrò a un intervento chirurgico che possa permettermi di riprendere gli allenamenti il prima possibile. Perché, intendiamoci, ho tutte le intenzioni di riprovarci, già l’anno prossimo. Ho conquistato il titolo regionale e in questi giorni trascorsi a Seregno ho avuto occasione di osservare da vicino i migliori pugili, rendendomi conto di potermela giocare con tutti". Se la stava giocando in effetti anche con l’avversario di turno, Gaetano Grasso.