La nuova denuncia di Guido Crosetto | I miei familiari sono pedinati

Leggi su Open.online

Il ministro della Difesaha presentato unanelle scorse settimane riguardo il presunto spionaggio nei suoi confronti. Nelle carte presentate alla procura si parla di domande sulle spese deio su vecchi pagamenti. «Ancora la settimana scorsa ho presentato l’ennesima. Mi ostino a credere nella giustizia. Non è possibile che un cittadino, non solo un politico, possa essere spiato e ‘monitorato’ senza alcuna ragione, non si sa da chi e perché. Purtroppo, i provvedimenti sui – presunti – colpevolilentissimi», ha detto il ministro e fondatore di Fratelli d’Italia.Il pedinamentoSecondo quanto scrive oggi Il Fatto Quotidiano le nuove denunce riguardano il sospetto che i suoisiano stati. In particolare la moglie, ma anche i figli.