Liberoquotidiano.it - Storchi (Cavalieri del Lavoro ER): ‘L'Italia ha bisogno dei suoi giovani talenti emigrati. dobbiamo fare di tutto perche' tornino nel loro paese'

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Roma 4 dicembre 2024 - 'quello che serve perin modo che inipossano tornare ed operare neldi origine, per dare ilcontributo allo sviluppo economico e sociale della patria. L'hadie l'esperienza che hanno acquisito all'estero è preziosa anche per aiutarci a migliorare nella cultura dele di impresa'. Sono le parole di Fabio, presidente del Gruppo Emiliano-Romagnolo deidel, all'indomani di una visita al centro di formazione Elis, di Roma.Elis è un ente di formazione no profit che, in collaborazione con 40 tra le più importanti aziende a livello nazionale e internazionale riunite in un consorzio (il Consorzio Elis), organizza corsi e master con l'obiettivo di inserire in azienda i migliori