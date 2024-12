Devo parlare con Milly Carlucci Guillermo Mariotto nuove dichiarazioni dopo il caos a Ballando con le stelle

Leggi su Caffeinamagazine.it

, volto iconico della giuria dicon le, ha espresso il desiderio di tornare per la semifinale del programma, prevista per sabato 14 dicembre.un’assenza che ha fatto discutere, il giudice-stilista ha reso pubbliche le sue intenzioni, quando ormai manca sempre meno alla finale.L’uscita improvvisa dinella puntata del 30 novembre ha generato numerose speculazioni, ma il giudice ha chiarito i motivi ai microfoni di Adnkronos. Il suo improvviso abbandono è stato legato a un’emergenza personale: una sarta, che fa parte del team del suo brand, si era sentita male ed era stata trasportata d’urgenza in ospedale. La donna è un membro cruciale della maison Gattinoni, di cuiè direttore creativo.Leggi anche: “Cosa ha fatto davvero”.