Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Muro Kossounou. Ederson fa scintille. Retegui braccato. Decisivi i cambi

CARNESECCHI 6,5. Reattivo sui tiri da fuori, decisivo in uscita.7. Gioca una partita di tecnica e di fisico. Da una sua incursione nasce l’azione del gol. HIEN 6,5. Serata impegnativa contro Dovbyk. Poi chiude facile su Shodov. KOLASINAC 6,5. Con modi spicci chiude ogni spazio dal suo lato BELLANOVA 6,5. A destra corre tantissimo e scende come un Pendolino. DE ROON 7. Gioca di esperienza e di mestiere e segna il gol decisivo.6,5. Fain mezzo contro l’ex Cristante in duello fisico RUGGERI 6. Fa il suo a sinistra ma fatica a coprire De Ketelaere 5,5. Non ha trovato i suoi soliti inserimenti, senza trovare la giusta posizione5,5. Serata difficile. Marcato dall’attenta retroguardia romanista. Non crea nulla LOOKMAN 5,5. Combina poco, raddoppiato dalla difesa avversaria.