Francesco Basile è il nuovo presidente dei Giovani imprenditori campani

, Amministratore Unico della Base House – azienda specializzata in infrastrutture, reti tecnologiche, costruzioni civili, industriali e stradali – e vicedi Ance Avellino, è stato elettodel Comitatodi Confindustriaa per il quadriennio 2024/2028, subentrando a Vittorio Ciotola. “Noiina rappresentiamo un motore di crescita, soprattutto in settori emergenti come l’industria, la tecnologia, l’innovazione, la green economy, la formazione e tanti altri – afferma il neo– la forza che ci contraddistingue e la capacità di avviare nuove imprese e portare sul mercato idee innovative è fondamentale per stimolare l’economia regionale, tuttavia, questo processo richiede un contesto favorevole, che può essere creato solo attraverso una sinergia efficace tra ie le istituzioni”.