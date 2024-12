Anteprima24.it - Eventi Natale a Soccavo Pianura, Comune a Municipalità: “Chiarire sui fondi assegnati”

Tempo di lettura: 4 minutiBando per glinatalizi a, una richiesta di “informazioni dettagliate” sull’assegnazione deiè arrivata alla9. A formularla è stato il Responsabile per la trasparenza deldi Napoli. Palazzo San Giacomo è stato sollecitato da una pec del consigliere municipale Agostino Romano, esponente di maggioranza eletto con Azzurri per Napoli. “La richiesta fa riferimento – scrivono dal– a presunte irregolarità ed errori di valutazione relativi alla manifestazione di interesse indetta dalla stessa9 per l’assegnazione di(pari ad euro 20.000) per la realizzazione di attività culturali ed artistiche”, da tenere nelle prossime feste di. In particolare, si segnala “il mancato recepimento nel bando delle indicazioni fornite e votate all’unanimità dal Consiglio della9”, nella sua funzione di indirizzo.