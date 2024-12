Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 3 dicembre: Wiel Coerver ed altre ricorrenze

edQuel 1974 del calcio olandese: non solo l’Ajax e l’Olanda, considerato che cinquant’anni fa il Feyenoord conquistò anche la Coppa Uefa, oltre al campionato. L’allenatore della squadra di Rotterdam era, nato il 31924.è il centenario dalla nascita anche del pisano Luciano Filippelli, due presenze in Serie A con il Bari e 91 nel torneo cadetto tra ‘Galletti’ e nerazzurri toscani. Compie novant’anni Enrico Larini, 47 gare (compresi due spareggi) nel massimo campionato tra Verona, Vicenza e 91 in B tra scaligeri, Monza e Triestina. Settantacinque invece per Giorgio Bittolo (diverse stagioni nel Genoa) e Arturo Ballabio (giocò in Serie A con il Palermo).GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)L'articolo, 3edproviene da Gli Eroi del Calcio.