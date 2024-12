Quotidiano.net - Tenute Murola puntano sull’enoturismo per l’estate 2025

IL TERRITORIO marchigiano e la terra da coltivare sono da sempre nel Dna delle, una cantina che vive su vini di qualità da oltre 20 anni, ma con radici storiche che risalgono al Seicento. Infatti, il casolare è sempre lì, nel comune di Urbisaglia, in provincia di Macerata, a due passi dalla Riserva Naturale dell’Abbadia di Fiastra e con uno sguardo verso il Mar Adriatico. A gestirlo è ancora la famiglia Bonati-Mosiewicz. La conduzione familiare, l’amore e la passione per le origini sono sempre state centrali per Jurek Mosiewicz che da diversi anni ha deciso di puntare, anche insieme al figlio Edoardo (insieme nella foto in alto), su un vitigno autoctono della zona, "un lontano cugino del Verdicchio", racconta il proprietario. Proprio a inizio mese, al Golosaria Milano, il vino bianco Baccius-Colli Maceratesi Ribona Doc è stato premiato tra i migliori in Italia per il 2024.