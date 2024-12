Metropolitanmagazine.it - Salvatore Esposito entra nel cast di Maserati: The Brothers insieme a Jessica Alba e Anthony Hopkins

, conosciuto per essere Genny in Gomorra, è l’ultimo nome adre a far parte deldel film biografico in lingua inglese sulle auto sportive: The. Le riprese del film sono iniziate oggi a Cinecittà., fanno parte delanche Michele Morrone,, Andy Garcia,e l’attrice tunisina Maya Talem. Il film è prodotto da Andrea Iervolino per la sua nuova società di produzione cinematografica e televisiva chiamata The Andrea Iervolino Company e diretto dal premio Oscar Bobby Moresco. Le riprese si svolgeranno da oggi negli studi di Cinecittà a Roma, Modena e Bologna.La precedente società di Iervolino, ILBE Group, in cui collaborava con Monika Bacardi, ha prodotto il film biografico diretto da Bobby Moresco Lamborghini: The Man Behind the Legend ed è stata anche tra i produttori del film Ferrari di Micheal Mann con Adam Driver e Penélope Cruz.