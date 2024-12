Liberoquotidiano.it - "Non vuole dare fastidio...": Mara Venier accusata di censura, cosa "sparisce" a Domenica In

Burrasca a Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1. Polemiche a non finire su Sonia Bruganelli, i veleni di Selvaggia Lucarelli, le lacrime di Federica Pellegrini, l'allontanamento dal programma del maestro Angelo Madonia, che allenava la Divina ed è compagno della Bruganelli. Dunque, ultimo capitolo, il misterioso abbandono in diretta al programma di Guillermo Mariotto, che si è dato alla macchia e non è più tornato in studio. Insomma, caos totale. Ma di questo caos totale non se ne è stranamente parlato aIn, il programma condotto dasu Rai 1 lapomeriggio, giusto il giorno successivo a Ballando. Strano, perché da Ziadel format danzereccio se ne parla eccome, spesso e volentieri. Ma non nella puntata di1 gennaio.