Oasport.it - LIVE Italia-Germania 2-1, Amichevole calcio femminile in DIRETTA: Cantore mette la freccia, azzurre nuovamente al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81? Oliviero cerca il gol olimpico col sinistro a giro dai 25 metri, da destra. Soluzione sballata.78? Altra sbavatura di Mahmutovic che sbaglia e pesca erroneamente Schatzer che mastica la conclusione a porta vuota, da 30 metri.77? PALO DI SCHULLER A PORTA SGUARNITA. Giuliani respinge corto e la numero 11 in spaccata coglie il palo. Per l’dentro Schatzer e Greggi per Giuliano e Caruso. Minuti anche per Oliviero che sostituisce Bergamaschi.75?EEEE, 1-2. Errore folle di Mahmutovic che perde palla in prossimità della linea di porta.è in agguato e pressa assieme a Bonansea, appoggiando di destro in fondo alla rete sulla palla persa del portiere tedesco. NOTIZIA SUPEEEER!74? Endemann apre il piattone sinistro dal limite: largo rispetto ai pali difesi da Giuliani.