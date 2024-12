Quotidiano.net - La principessa Kate commuove i suoi sudditi con una lettera: amore, gentilezza, perdono ed empatia. “Toccherà il cuore di Harry?”

Londra, 2 dicembre 2024 - Ha commosso la Gran Bretagna il messaggio natalizio dellaper i partecipanti all'evento che lei organizza ogni anno: il servizio di canti natalizi 'Together At Christmas'. L'appuntamento di quest'anno è nell'Abbazia di Westminster dove sono attese venerdì prossimo 1.600 persone.Ad ognunoconsegnerà unaspeciale, scritta di suo pugno dopo un anno difficile per la diagnosi di cancro. Il testo, già reso noto dai media, sottolinea l'importanza della, dele dell'. L'che perdona e che porta gioia e speranza potrebbe fare breccia anche neldel ribelle, e portare alla riconciliazione tra lui, William e il resto della famiglia reale. "Può toccare ildi" I tabloid britannici parlano di un ramoscello d'ulivo inviato dalla futura regina al principe 'americano' per ristabilire quei rapporti ormai inesistenti con la famiglia reale.