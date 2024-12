Oasport.it - Francia meglio dell’Italia nel ranking ATP: gli azzurri spiccano però in un dato

Il 2024 volge al termine ed è tempo di bilanci per quanto riguarda il massimo circuito internazionale del tennis. L’Italia viene da una stagione super, con tanti successi significativi e una stella nel firmamento mondiale, Jannik Sinner. Non ci sono dubbi che il giocatore altoatesino sia stato il protagonista assoluto, con i suoi otto titoli stagionali, di cui due Slam, tre Masters1000, l’affermazione nelle ATP Finals e la conquista con i suoi compagni di squadra della Coppa Davis per la seconda volta consecutiva.Tuttavia, andando ad analizzare ilATP, si nota unda non sottovalutare. Il riferimento è al numero di giocatori presenti nella top-100, ovvero tra i primi cento giocatori del mondo. Non è il Bel Paese a guidare le fila (9 tennisiti) da questo punto di vista, ma lacon ben 13 rappresentanti.