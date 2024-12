Biccy.it - Belve, chi sono gli ospiti della terza puntata

Francesca Fagnani martedì sera tornerà con ladie fra glinon ci sarà solo Sonia Bruganelli, ma anche Elisabetta Canalis e Fabio Volo. Le anticipazioni di questi ultimi due nonancora state pubblicate, quelle di Sonia, invece, hanno già fatto molto rumore. Questo perché Rai2 ha deciso di divulgarle sabato pomeriggio, qualche ora primadi Ballando con le Stelle.“Io c’ho creduto che a qualcuno interessasse vedere come miglioravo nel ballo, ma in realtà, quando cominciavo a vedere che le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30 secondi, e invece il botta e risposta con la giuria durava un sacco, ho detto: sarà che effettivamente come ballo interessi meno? Ed era effettivamente così“. Le parole di Sonia Bruganelli. “Se tutto questo era costruito? Ma ovvio, lo sottoscrivo“.