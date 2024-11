Secoloditalia.it - In fiamme il portone dell’eurodeputato di FdI Francesco Ventola, condanna bipartisan

Le fiamme divampano nella notte, quando sono all'incirca le tre di notte a Canosa di Puglia, e il portone di casa dell'europarlamentare di Fratelli di Italia Francesco Ventola brucia. L'incendio è scoppiato mentre il politico e la sua famiglia si trovavano all'interno dell'abitazione: il fuoco li ha colti nel sonno e per fortuna nessuno è rimasto ferito. Attentato nella notte a Canosa: bruciato il portone di casa di Francesco Ventola. In un primo momento si ipotizza è ipotizzato che l'incendio fosse stato provocato dal lancio di una molotov. Poi la pista più verosimile, qualcuno ha cosparso del liquido infiammabile sul portone prima di appiccare le fiamme e fuggire. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili dell'attentato a Ventola, che è stato anche sindaco di Canosa e che fino a giugno era capogruppo di FdI nel Consiglio regionale della Puglia.