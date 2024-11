Quifinanza.it - Come cambiano le etichette del cibo, la decisione della Corte dei Conti UE

Leggi su Quifinanza.it

Negli ultimi anni, la trasparenza nelle informazioni alimentari è diventata un tema centrale per i consumatori europei, sempre più attenti alla qualità e alla provenienza dei prodotti che acquistano.In questo contesto, ladeieuropea ha ribadito la necessità di rafforzare il quadro giuridico dell’Unione in materia di etichettatura, con l’obiettivo di garantire che tutti i cittadini europei abbiano accesso alle stesse informazioni sulche consumano, eliminando disparità tra i vari Stati membri e contrastando pratiche ingannevoli.Si tratta di un pronunciamento, accolto favorevolmente da Coldiretti e Filiera Italia, che rilancia il tema dell’indicazione obbligatoria dell’origine su tutti i prodotti alimentari, ma anche di una misura che potrebbe segnare una svolta sia per la tutela dei consumatori che per il settore agroalimentare europeo.